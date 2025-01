Ve správný čas na správném místě

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Za poslední dva měsíce došlo v Praze ke dvěma nehodám, při kterých se střetla tramvaj s chodcem. Oba případy spojuje náhodná přítomnost policistů, kteří neváhali poskytnout zraněným první pomoc.

První případ se odehrál koncem listopadu, v ranních hodinách v ulici Plzeňská. Řidič tramvaje jedoucí směrem z centra si povšiml muže, který vstoupil do směru jeho jízdy i přesto, že na přechodu pro chodce byl vydaný pokyn STŮJ. Řidič tramvaje však již střetu nemohl žádným způsobem zabránit a chodec se tak ocitl pod koly dopravního prostředku. Touto tramvají však cestoval i policista, který směřoval do zaměstnání na místní oddělení policie Řepy. Poté co řidič zastavil a uvědomil cestující o nehodě, policista vystoupil a muži, který byl zaklíněný pod tramvají, začal bez váhání poskytovat první pomoc. Prostřednictvím telefonu kolemjdoucí osoby kontaktoval tísňovou linku záchranné služby, kde popsal celou situaci a rozsah způsobených zranění. Vzhledem k tomu, že muž utrpěl velmi vážná poranění dolních končetin, rozhodl se policista využít svého opasku, kterým mu jednu z končetin zaškrtil. Na místo se následně dostavila posádka zdravotnické záchranné služby a muže si převzala do péče.

Další případ se odehrál ve druhé polovině prosince. Policisté pohotovostní motorizované jednotky prováděli běžnou hlídkovou činnost na území Prahy 3, kdy si při projíždění okolo tramvajové zastávky povšimli ve zpětném zrcátku muže, který vstoupil do jízdní dráhy projíždějící tramvaje. Hlídka se okamžitě vrátila na místo, kde zjistila, že zde došlo ke střetu tramvaje a chodce, který vlivem toho utrpěl zranění hlavy. Policisté si na místě rozdělili jednotlivé úkoly a začali s poskytováním první pomoci. Jako první se spojili s operátorkou záchranné zdravotnické služby, která pomocí hovoru vytěžovala informace ke zranění a instruovala hlídku k zajištění zdravotního stavu muže. Přítomná policistka se ujala ošetření krvácejícího zranění způsobeného na hlavě muže. Muž byl vlivem situace v šoku a spolupráce s ním byla velmi obtížná. Policistům se však podařilo muže stabilizovat a předat zdravotníkům.

V případě, kdy se chystáte přecházet přes tramvajové koleje, buďte vždy maximálně obezřetní a pamatujte, že tramvaj má přednost. Většina zranění, která jsou způsobená takovou nehodou, jsou často velmi vážná. Jednou z nejčastějších příčin těchto nehod je nepozornost chodců, kteří mají například v uších puštěnou hudbu, sledují mobilní telefon, řádně se nerozhlídnou nebo se jen rozhodnou, že stihnou přejít přes koleje dřív, než se tramvaj rozjede. Policie se společně s dopravním podnikem hlavního města Prahy a BESIPEM podílí na kampani pod názvem Neskákej mi pod kola, která má za úkol šířit osvětu na toto téma. Odkaz zde: Kampaň – Neskákej mi pod kola – neskakejmipodkola.cz. Z dostupných dat vyplývá, že počet dopravních nehod, kdy dojde ke střetu chodce a tramvaje klesá. V roce 2022 došlo celkem k 83 nehodám, v roce 2023 jich bylo celkem 74 a v období od 30. 11. 2023 do 30. 11. 2024 došlo na území Prahy k 50 takovým nehodám.

por. Kristýna Zelinková- 2. ledna 2025

