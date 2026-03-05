Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přepadení ženy

Dvojice mužů sledovala ženu od prodejny až do domu, kde jí uloupili kabelku. 

Kriminalisté z Palmovky, kteří se specializují na objasňování loupeží, za necelých 24 hodin zadrželi dva cizince, kteří přepadli na Černém Mostě pětašedesátiletou ženu, jenž se vracela z prodejny potravin domů. Dvojice mužů si vytipovala ženu v obchodě a poté ji sledovali až k domu v ulici Cíglerova, kde ji chvilku po 15 h za použití násilí strhli kabelku a z místa utekli. Přepadením způsobili škodu téměř 4 tisíce korun.

Kriminalistům se rychle povedlo podezřelé ustanovit a jejich zadržení pak proběhlo další den ráno na Florenci na základě předchozího souhlasu státního zástupce.

Muži jsou nyní stíháni vazebně a jsou podezřelí z trestného činu loupež, za což jim hrozí až deset let vězení.

mjr. Jan Daněk
5.3.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 