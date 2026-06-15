Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policisté pomohli řidiči
Policisté zastavili řidiče, o kterém se domnívali, že by vzhledem ke způsobu jízdy mohl být pod vlivem alkoholu. Během kontroly však zjistili, že má zdravotní komplikace, a na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu.
Policisté z místního oddělení Barrandov si při výkonu služby všimli vozidla, jehož řidič kličkoval po silnici, následně jel nápadně blízko pravých svodidel a hrozilo, že by do nich mohl i narazit. Hlídka proto pojala podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu, a rozhodla se jej zastavit a zkontrolovat. Dechová zkouška však přítomnost alkoholu vyloučila. Z chování řidiče bylo však zřejmé, že není něco v pořádku. Působil apaticky a s hlídkou prakticky nedokázal komunikovat. Jeho zdravotní stav odpovídal hypoglykémií, proto policisté na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Do příjezdu záchranářů se o muže starali a monitorovali jeho zdravotní stav.
Po příjezdu si zdravotníci muže převzali do své péče a následně ho převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Událost se odehrála 9. června kolem jedenácté hodiny v ulici K Barrandovu.
por. Mgr. Jan Rybanský
15. červen 2026