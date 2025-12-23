Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohřešovaný autista

Policisté pátrají po jednadvacetiletém hyperaktivním autistovi, který odešel z tržiště v Praze 4. 

Aktualizace: Odvoláváme pátrání po hledaném. Byl nalezen v Kolíně a je v pořádku. Děkujeme!

Mladý muž byl naposledy viděn včera, krátce před pátou hodinou večerní, v administrativní budově v Libušské ulici v Praze 4. Tam odešel na toalety, odkud se zpět už nevrátil a zmizel neznámo kam. Chlapec byl v minulosti již několikrát pohřešovaný a vždy byl nalezen v krátkém čase, většinou na konečné zastávek MHD, nebo v nákupních centrech v Praze. Několikrát cestoval i mimo hlavní město a jednou dokonce dojel až na Slovensko, kde byl nalezen v Liptovském Mikuláši. Nemá u sebe mobilní telefon a česky se domluví jen v omezené míře. Neumí vyslovit své celé jmého a většinou se představí pouze jako Tien. 

Pohřešovaný Asiat je přibližně 180 centimetrů vysoký, hubené postavy a má oválný obličej, černé oči a krátké černé vlasy. 

Pokud jste tohoto chlapce kdekoliv viděli, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
23. prosince 2025

