Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Podvod za miliony
Kriminalisté odhalili sérii podvodů s legendou pracovníka ČNB s celkovou škodou tři miliony korun.
Kriminalisté z 1. oddělení hospodářské kriminality Prahy IV díky velmi dobré práci zadrželi podezřelého muže, který je v současné chvíli obviněný z celkem deseti skutků, kterých se dopustil v Praze, ale i na dalších místech po celé České republice.
První případ se odehrál na konci loňského roku v Praze. Tehdy poškozená žena uvěřila telefonátu muže, jenž se vydával za pracovníka České národní banky a tvrdil jí, že má napadený účet a její peníze jsou v ohrožení. Žena ve strachu o své životní úspory peníze vybrala a dle pokynu podvodníka je předala muži v centru hlavního města. Bohužel si až později uvědomila, že se jedná o podvod a během pouhých pár okamžiků tak přišla o půl milionů korun. Kriminalisté okamžitě začali na případů pracovat a pátrat po pachateli. Policisté postupně zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž se jim podařilo nalézt podezřelého muže krátce po předávce peněz. Dokonce nalezli záznam, na němž si peníze, které převzal od poškozené, přepočítával přímo na ulici pod dohledem kamer. Díky velmi dobré operativně pátrací činnosti se kriminalistům podařilo zjistit totožnost podezřelého muže a také propojit sérii dalších několik případů, kde tento muž opět figuroval jako tzv. kurýr, tedy od poškozených převzal finanční hotovost. Celkem se jedná o deset případů se zcela stejnou legendou, kdy bezprostředně po převzetí hotovosti dotyčný peníze vyměnil za kryptoměny a ty odeslal na dosud nezjištěné místo.
V okamžiku, kdy policisté nashromáždili dostatečné množství důkazů a na základě předběžného souhlasu se zadržením, na začátku minulého týdne zadrželi jednadvacetiletého cizince ve Středočeském kraji. Kriminalisté v místě jeho bydliště provedli domovní prohlídku, při které zajistili různá elektronická zařízení určená k páchání sofistikovaných kyberpodvodů, větší množství sim karet a vozidlo BMW.
Po převozu na policejní služebnu se cizinec se při výslechu ke svému jednání doznal a po sdělení obvinění pro podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti byl převezen do vazební věznice. Muži, který figuroval v legalizačním schématu navázaném na podvodné jednání, jako tzv. kurýr nyní hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let.
mjr. Eva Kropáčová
9.9.2025