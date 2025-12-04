Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Podezřelý z krádeže
Policisté pátrají po neznámém muži, který odcizil finanční hotovost a luxusní tenisky.
Neznámý muž vstoupil do budovy firmy, v ulici Těšnov v Praze 1, krátce před sedmou hodinou večerní. Chvíli se bavil s recepční a poté využil nestřeženého okamžiku a vloupal se do jedné z kanceláří ve vyšším patře, kde odcizil finanční hotovost a luxusní boty za více než dvacet tisíc korun. Poté i s lupem v papírové tašce budovu opustil a odešel neznámo kam.
Policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží zajistili kamerové záznamy, na kterých je podoba tohoto neznámého muže velmi dobře zachycena a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Jednalo se o muže plynule hovořícího česky, ve věku kolem pětačtyřiceti let , který je přibližně 175 centimetrů vysoký, má světlé oči a na hlavě pleš s velmi krátkými tmavými vlasy po stranách. Tento muž svým jednáním způsobil škodu za bezmála pětatřicet tisíc korun, čímž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež a hrozí mu tak až dva roky za mřížemi.
Pokud muže na záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím línku 158.
por. Richard Hrdina
4. prosince 2025