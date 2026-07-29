Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Platil falešnými bankovkami

Kriminalisté dopadli muže, který opakovaně platil za své nákupy falešnými bankovkami v hodnotě 20 eur. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody. 

Policisté z krajské hospodářské kriminálky dopadli muže, který v průběhu uplynulých měsíců platil za své nákupy falešnými bankovkami. Jeho podnikání nebylo složité. Do vybraného obchodu si vždy přišel koupit nějakou drobnost v podobě cigaret, alkoholu nebo potravin. To ale nebylo až tak důležité. Jeho cílem byla především směna falešné bankovky cizí měny za vybrané zboží. Vždy platil dvaceti eury a nazpátek v dobrém kurzu pro prodávajícího dostal české koruny. Tímto způsobem zaplatil v deseti případech na různých místech Prahy. Když prodejce zjistil, že byl podveden, vše oznámil policii.

Zajímavostí na celém případu je, že muž byl v průběhu tohoto roku kontrolován policejní hlídkou a policisté u něj falešné bankovky nalezli. Muž však zapíral a policistům tvrdil, že je s kamarádem našli a nevěděli, že jsou to padělky, a tak trestu v tu dobu unikl, ale ne na dlouho. Muže následně odhalily kamerové záznamy v případech, které kriminalisté prověřovali, tak jak je popsáno v úvodu.

Škoda, kterou způsobil, nebyla vysoká, nicméně za padělání a pozměnění peněz mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský
29. červenec 2026

Odkazy do noveho okna

zajištěné bankovky

zajištěné bankovky 

Detailní náhled

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 