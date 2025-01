Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pečivo vydával za banány

Policisté pátrají po neznámém muži, který v obchodě napadl pracovníka ostrahy a udeřil ho několikrát pěstí do obličeje.

V polovině listopadu šel nakupovat neznámý muž do obchodu s potravinami na Letenském náměstí v Praze 1 a rozhodl se, že ušetří velmi neobvyklým způsobem. Do sáčku si vložil dva kusy pečiva a zamířil k váze na zeleninu, kde zboží navážil jako banány v hodnotě 3 koruny a zamířil k samoobslužné pokladně. Po zaplacení si této chybně načtené položky všiml pracovník ostrahy, který muže zastavil a chtěl mu zboží odebrat. Na to nakupující zareagoval tak, že zaměstnance napadl a zasadil mu několik velmi silných ran pěstí do oblasti obličeje. Po této rvačce, kdy se ji po chvíli, i za pomoci přihlížejících, podařilo ukončit, se neznámý muž zvedl ze země a z místa utekl neznámo kam.

Policisté z místního oddělení Letná zajistili kamerové záznamy, na kterých je celý incident velmi dobře zachycen, avšak se jim neznámého muže nepodařilo do současné doby nalézt, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Dle jednoho ze svědků agresor hovořil se slovenským přízvukem. Pokud ho na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.

Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 13. ledna 2025

Související dokumenty Napadení v obchodě.mp4

Velikost souboru: 72,8 MB / formát MP4

