Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání se šťastným koncem
Několikahodinové noční pátrání po osmdesátileté ženě skončilo úspěchem.
Ve čtvrtek 11. září přišel na policejní služebnu v Kyjích osmdesátiletý muž, který oznámil pohřešování své ženy. Policistům uvedl, že ráno odešel z jejich trvalého bydliště v Praze 9 a když se vrátil, manželku již doma nenašel. Vzhledem k tomu, že je stále velmi aktivní a často chodí na procházky k nedaleké rozhledně, rybníkům a do místních parků, její pohřešování nahlásil až kolem dvacáté hodiny večerní. Policisté a kriminalisté z oddělení pátrání okamžitě začali seniorku hledat. Na základě lokalizace jejího mobilního telefonu desítky policistů propátrávaly oblast Horních Počernic a okolí. Vzhledem k tomu, že se blížila tma, jednalo se z části o nepřístupný terén bez zpevněných cest, na místo byl vyslán i policejní vrtulník. Pilot s celou svou osádkou za pomoci termovize, propátral určenou oblast a nejbližší okolí, nicméně se jim nepodařilo ženu vypátrat.
Po několika hodinách usilovného pátrání, však jedna z hlídek začala opětovně propátrávat širší perimetr mimo určenou oblast. Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy III se nehodlali vzdát a díky tomu se jim minutu po půl dvanácté v noci podařilo seniorku nalézt u zalesněného remízku za benzínovou čerpací stanicí na dálnici D11. Žena ležela na zemi, měla poraněnou nohu, byla podchlazená, ale žila. Policisté ji zvedli ze země, okamžitě jí zajistili tepelný komfort a na místo přivolali rychlou záchranou službu, která seniorku převezla do nemocnice.
mjr. Eva Kropáčová
30.9.2025