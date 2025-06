Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po svědcích vážné dopravní nehody

Pražští policisté pátrají po svědcích vážné dopravní nehody, při které došlo k úmrtí jednoho z účastníků.

Dne 3. června v čase okolo 17:25 hod. došlo na dálnici D0 na 77,5 kilometru ze směru od D1 (Říčany), ve směru k D4 (Praha Zbraslav) k závažné dopravní nehodě. Na místě se střetlo vozidlo Ford Transit červené barvy, se skříňovou nástavbou s vozidlem Mercedes Benz s návěsem Kögel. Obě vozidla se v době události pohybovala v pravém jízdním pruhu, kdy řidič vozidla zn. Ford narazil z doposud nezjištěných příčin do zadní části vozidla s návěsem před ním. Vlivem této nehody utrpěl řidič vozidla značky Ford zranění neslučitelná se životem. Policisté žádají všechny svědky této události, kteří by mohli přispět k objasnění věci, aby kontaktovali linku 158. Taktéž žádáme řidiče, kteří daným místem projížděli dne 3. června okolo 17:25 hod. a měli ve svém vozidle palubní kameru, která by mohla zaznamenat místo dopravní nehody, nebo jeho okolí, nechť tento záznam poskytnou policii k dispozici.

por. Kristýna Zelinková- 5. června 2025

Související dokumenty DN.jpeg

Velikost souboru: 128,7 KB / formát JPEG

