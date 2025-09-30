Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po podezřelém z loupeže
Policisté pátrají po muži, na kterého byl vydán zatykač. Není vyloučeno, že je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní a může být nebezpečný okolí. Pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158.
Dosud bezvýsledně pátrají pražští policisté po muži, na kterého byl vydán OSZ pro Prahu 9 souhlas se zadržením pro podezření ze spáchání trestného činu loupež. Policisté propátrali veškerá možná místa, kde by se mohl zdržovat, opakovaně navštivili místo jeho trvalého pobytu, přesto se jim ho dopadnout nepodařilo. Podle našich zjištění měl hledaný po spáchání loupeže vyrazně změnit vzhled, mj. se oholit. Hledaný je recidivista a v mimulosti opakovaně stanul před soudem pro majetkovou trestnou činnost. V současné době je pro tuto trestnou činnost do konce listopadu tohoto roku v podmínce.
Pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro hledaného, aby se dostavil na kteroukoli policejní služebnu v ČR.
Hledaného sami nezadržujte, může být nebezpečný a není vyloučeno, že je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní!
por. Mgr. Jan Rybanský
30. září 2025