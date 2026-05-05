Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po podezřelé
Hledáme ženu podezřelou ze dvou krádeží v kancelářských budovách.
Policisté z místního oddělní Podolí se zabývají dvěma případy krádeže a pokusu o krádež, které se staly v průběhu letošního roku v Praze 4. V obou případech vystupuje s vysokou pravděpodobností stejná dosud neznámá žena, po jejíž totožnosti nyní pátráme.
První případ se stal dne 26. února 2026 okolo 18. hodiny v jedné z kancelářských budov v Praze 4. Podezřelá žena přišla na recepci a pod smyšlenou legendou, že je asistentkou zde pracující advokátky, získala klíče od její kanceláře. Do té následně vstoupila, prohledala zásuvky, ale nic neodcizila.
Druhý případ se odehrál dne 31. března 2026 odpoledne, rovněž v Praze 4. Žena vstoupila do kancelářské budovy, prošla recepcí a výtahem se přesunula do prvního nadzemního podlaží. Následně vešla do prostor kanceláře poškozené společnosti a prohledala zásuvku pod stolem recepce, odkud odcizila černou kasu s finanční hotovostí. Poškozené společnosti způsobila škodu ve výši 28 tisíc korun.
Podezřelá je žena ve věku okolo 50 let, nižší a silnější postavy, se špinavými blond vlasy sepnutými do drdolu.
V prvním případě měla na očích brýle a byla oblečena do bílých kalhot, hnědé koženkové či kožené bundy se světlým kožíškem a červeného svrchního oděvu. Přes rameno měla tmavou kabelku a na nohou černé boty s bílým lemováním podrážek.
Ve druhém případě byla oblečena do džínových kalhot a džínové bundy, pod kterou měla bílou mikinu. Opět měla u sebe tmavou kabelku a na nohou černé boty s bílým lemováním podrážek, tentokrát však byla bez brýlí.
Pokud ženu na zveřejněných záběrech někdo poznává nebo k ní má jakékoliv informace, které by vedly k její identifikaci či dopadení, ať kontaktujte linku 158.
mjr. Jan Daněk
5.5.2026