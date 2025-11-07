Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po mladé dívce
Pražští kriminalisté pátrají po třináctileté dívce, která se nevrátila ze školy domů.
Pohřešovaná dívka byla naposledy viděna včera, kolem osmé hodiny ranní, kdy odešla z místa svého bydliště do školy. Po vyučování měla jít ke své kamarádce, kam však nedorazila a od té doby ji nikdo neviděl. Dnes již do školy nepřišla a její rodina a blízcí o ni mají velký strach. V minulosti nebyla nikdy pohřešována a netrpí žádnou nemocí. Naposledy se pohybovala v okolí metra Bořislavka v Praze 6.
Popis pohřešované: 12-15 let, výška 157 - 160 centimetrů, střední postavy, středně dlouhé hnědé vlasy a modré oči s dioptrickými brýlemi. V době odchodu byla oblečena do černé bundy, černých kalhot, černé mikiny, bílého trička a na nohou měla černé boty značky Nike.
Pokud jste tuto dívku kdekoliv viděli, volejte prosím ihned linku 158.
por. Richard Hrdina
7. listopadu 2025