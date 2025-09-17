Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po dvou dívkách
Hledáme dvě svěřenkyně diagnostického ústavu, které se nevrátily z povolené vycházky
Karolína a Kristina se nevrátily z hodinové povolené vycházky zpátky do diagnostického ústavu v Praze 4, ze kterého odešly dne 17.9.2025 v 14.30 hod. Doposud o sobě nepodaly žádnou zprávu rodině ani výchovnému zařízení, proto po nich bylo vyhlášeno pátrání. U obou dívek se jedná o první takový odchod z výchovného zařízení.
První z hledaných je vysoká asi 150 cm, má silnější postavu, kulatý obličej, hnědé oči a hnědé dlouhé vlasy. Naposledy na sobě měla růžovou mikinu a černé kraťasy.
Druhá dívka je vysoká asi 172 cm, má hubenou postavu, šedé oči a světlehnědé vlasy v délce po ramena. Naposledy na sobě měla modré riflové kalhoty a šedou mikinu.
Dívky by se mohly pohybovat po celé České republice, kdy mají vztah k městům Kralupy nad Vltavou, Benešov, Příbram a k Praze.
Jakékoliv informace o jejich místě výskytu volejte na linku 158.
mjr. Jan Daněk 22. 9. 2025