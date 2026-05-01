Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátrání po dětech
Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po čtveřici dětí, které společně utekly z dětského diagnostického ústavu v Praze 4.
Dvě dívky spolu se dvěma chlapci včera 30. dubna 2026 okolo sedmnácté hodiny odpolední utekli ze zahrady areálu dětského diagnostického ústavu. Jedná se o čtrnáctiletou Miroslavu Magdalénu Čániovou, čtrnáctiletou Vanesu Hlobikovou, třináctiletého Mitko Fatnassi a dvanáctiletého Kevina Dunku.
I přestože policisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohly děti pohybovat, bohužel se je nepodařilo vypátrat. V současné chvíli se mohou stále pohybovat společně na území hlavního města, nicméně nelze vyloučit, že již odcestovali do jiného kraje a třeba se i rozdělili.
Miroslava Magdaléna Čániová – Dívka je přibližně 164 cm vysoké, štíhlé postavy a má hnědé dlouhé vlasy. Na sobě by měla mít bílý svetřík s krátkým rukávem, strečové kraťasy šedé barvy, bílé tenisky.
Vanesa Hlobiková – Dívka je cca 165 cm vysoké střední postavy. Má hnědé dlouhé vlasy, zelenomodré oči a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít šedé tepláky, černou mikinu s obrázkem a tenisky.
Mitko Fatnassi – Chlapec je 172 cm vysoké postavy. Má krátké černé vlasy a piercing na rtu. Na sobě měl oblečené černé triko, modrou mikinu a šedé tepláky.
Kevin Dunka – Chlapec je střední postavy a krátce střižené vlasy černé barvy. Na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu Nike se zlatými proužky.
Jakékoliv informace k těmto dětem a místu, kde by se mohly nacházet, prosím předejte na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
1.5.2026