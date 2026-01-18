Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pátráme po seniorovi - aktualizace
Policisté pátrají od dnešního odpoledne po muži, který se ztratil manželce při návštěvě obchodního centra. Nutně potřebuje inzulin. Pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158.
Aktualizace: Pohřešovaný byl před malou chvílí nalezen v Odolené Vodě, kam se dostal autobusem. V autobuse si ho všimla žena, které kontaktovala linku 158 a s pohřešovaným vyčkala na zastávce na příjezd policistů. Děkujeme.
por. Mgr. Jan Rybanský
18. leden 2026
Od dnešního odpoledne pátrají pražští policisté po seniorovi, který se dnes ztratil manželce při návštěvě nákupního centra OC Šestka. Muž v průběhu návštěvy odešel na toaletu, zpátky k manželce se už ale nevrátil. Ta po marném hledání a z obavy o jeho život a zdraví se obrátila s prosbou o pomoc na policisty. Kriminalisté následně zjistili, že muž chvíli před patnáctou hodinou nasedl do autobusu č. 191 a odjel ve směru na zastávku Na Knížecí. Bohužel, ani po tomto zjištění se nám ho do této chvíle nepodařilo najít.
Pohřešovaný by měl mít na sobě modrý kabát, hnědé kalhoty, kulich světlé barvy se zeleným pruhem a modré polobotky. Je vysoký přibližně 170 cm, holohlavý a mírně nahrbený. Pohybuje se pomalejší chůzí.
Pokud jste ho viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte linku 158. Pokud je to možné, zůstaňte s pohřešovaným na místě a vyčkejte s ním na příjezd policistů. Kontaktujte také zdravotníky, aby přijeli na místo, neboť muž potřebuje nutně inzulin. Děkujeme.
