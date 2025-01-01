Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Opilý řidič
Policisté zastavili při preventivní akci opilého řidiče.
V pondělí proběhla na Cíglerově ulici v Praze 9 pár set metrů od základní školy pravidelná preventivní akce „Bezpečně s úsměvem“. Při této akci se děti prvního stupně základních školy učí od policistů, zástupců BESIPu a policejních preventistů základy bezpečného přecházení. Asi desítka zastavených řidičů dostala od dětí za dodržování předepsané rychlosti a pravidel silničního provozu jako poděkování smajlíka a obrázek, který jim děti namalovaly.
Bohužel jeden ze zastavených řidičů sednul za volant a řídil opilý, čímž nedal dětem vůbec dobrý příklad. V deset hodin dopoledne kousek od jejich školy u přechodu pro chodce, kde běžně přecházejí, nadýchal téměř dvě promile alkoholu. Sedmašedesátiletý řidič skončil na policejní služebně a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
mjr. Jan Daněk – 16. 9. 2025