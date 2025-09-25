Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Objasnění vraždy
Kriminalisté prvního oddělení objasnili násilnou smrt seniora.
V polovině srpna jsme na linku 158 přijali oznámení o nálezu těla muže bez známek života, a to v jednom z rodinných domů v pražských Kunraticích. Na místě byl policisty nalezen osmdesátiletý muž, na jehož těle byly viditelné známky násilí. Z tohoto důvodu se případem začali ihned zabývat kriminalisté z prvního oddělení.
Při prvotním šetření si policisté na místě povšimli vypáčených vstupních dveří, z čehož bylo patrné, že do domu někdo vnikl násilím. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých pokojích domu bylo množství poházených a evidentně prohledávaných věcí, pojali kriminalisté podezření, že motiv tohoto násilného činu byl zejména zištný. Co vše bylo z domu odcizeno je předmětem probíhajícího šetření. Díky kvalitní operativní činnosti a postupném vyhodnocování získaných stop získali kriminalisté poznatky vedoucí k totožnosti hned několika osob, které se na tomto činu měly podílet. Následně zjistili, že se jedná o organizovanou skupinu, která páchá násilnou i majetkovou trestnou činnost, a to jak na území České republiky, tak i v sousedních zemích. Díky perfektní spolupráci s maďarskými a rumunskými kolegy bylo zadrženo celkem sedm mužů, cizí státní příslušnosti, z čehož dva jsou mladistvého věku. Dva muži byli zadrženi zásahovou jednotkou na našem území a zbývající pětice byla zadržena v zahraničí na základě evropského zatýkacího rozkazu. Zadržení bylo plánováno na všech územích ve stejnou dobu tak, aby se zabránilo možnému útěku a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými podezřelými. Právě i zde je nutno vyzdvihnout naprosto bezchybnou koordinaci a spolupráci s maďarskými a rumunskými policisty, která byla koordinována styčnou důstojnicí Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. V současné chvíli probíhá řízení o vydání osob do České republiky. Muži, kteří byli zadrženi na našem území jsou již v současné chvíli obviněni ze spáchání loupeže. V případě odsouzení za loupež spáchanou členem organizované skupiny hrozí trest odnětí svobody ve výši až dvanácti let. Vzhledem k tomu, že byla vražda spáchana surovým nebo zvlášť trýznivým způsobem, hrozí tomu, kdo za ní bude následně odsouzen i výjimečný trest odnětí svobody.
Pražští kriminalisté z prvního oddělení v letošním roce řešili již celkem osmnáct vražd, z čehož prozatím jedna není objasněna.
por. Kristýna Zelinková
25. září 2025