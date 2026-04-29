Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nevrátil se z vycházky

Kriminalisté hledají muže, který se včera nevrátil zpět do lékařského zařízení v Bohnicích, kde je dobrovolně. Pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158. 

Kriminalisté pátrají po muži, který se včera nevrátil zpět do PN Bohnice z povolené vycházky. Pohřešovaný může být dle sdělení zaměstnanců zařízení bez pravidelné medikace v ohrožení života. Navíc může být také nebezpečný sobě i okolí. Muž je v zařízení dobrovolně. Kriminalistům se do této chvíle nepodařilo muže nalézt, proto se touto cestou obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud jste ho viděli nebo víte, kde se nachází, prosím, kontaktujte linku 158.Osoba může být také agresivní vůči okolí, proto ji sami nezadržujte a vyčkejte na příjezd policie.

Muž má silnější 100kg vážící postavu, měří kolem 175 cm a má zanedbaný plnovous. Měl by být oblečen do starých kalhot, modré mikiny a dvou bund zelené barvy.

por. Mgr. Jan Rybanský
29, duben 2026

