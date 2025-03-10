Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nedělní derby
Pražská policie chystá v souvislosti se nedělním fotbalovým zápasem mezi AC Sparta Praha a SK Slavia Praha bezpečnostní opatření.
Policisté budou v neděli odpoledne dohlížet na nedělní derby, které bude začínat v 18.30 hodin na Letné. Bude se jednat o policisty z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu a Speciální i Krajské pořádkové jednotky. V rámci dohledu nad silničním provozem a veřejným pořádkem bude policistům pomáhat i několik strážníků Městské policie hlavního města Prahy. Při přípravě bezpečnostního opatření pražská policie úzce spolupracuje nejen s pořadateli a s vedením obou klubů, ale i s dopravním podnikem hlavního města Prahy.
Příznivci hostujícího týmu se plánují sejít v neděli odpoledne na Staroměstském náměstí odkud by měli odcházet okolo 16.30 hodiny přes Pařížskou, Čechův most, Letenské sady, Letenské náměstí a ulicí Korunovační ke stadionu. Celou dobu je budou doprovázet policisté, kteří dohlédnou, aby vše proběhlo v klidu. Na uvedené trase bude docházet k dopravním omezením a je třeba, aby s tím lidé počítali. Stejně tak budou dopravní komplikace v okolí stadionu před a po konci zápasu.
mjr. Jan Daněk
3. 10. 2025