Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kontrola zahrádkářských kolonií

Policisté před nadcházejícími svátky provedli kontrolu zahrádkářských kolonií, zdali tam nepřebývají hledané či pohřešované osoby. Při této příležitosti navíc poučili majitele chatek, jak ji nejlépe zajistit před tím než ji na delší dobu opustí.

V pátek 13. prosince provedli policisté prvního policejního obvodu společně s psovody a kolegy z oddělení prevence policejní akci v zahrádkářských koloniích na Suchdole v Praze 6. V průběhu akce policisté zkontrolovali několik desítek chat s cílem zjistit, jestli se v nich nenacházejí osoby, o kterých majitel nemovitosti neví, nebo zdali se uvnitř neschovávají hledané nebo pohřešované osoby. Součástí akce byla i kontrola zabezpečení nemovitosti. Kolegové a kolegyně z oddělení prevence pak poučili zahrádkáře, jak co možná nejlépe zajistit svůj majetek vhodnou mechanickou zábranou, či využít modernější technologie v podobě kamer nebo fotopastí. Moderní technologie využili i samotní policisté, a to v podobě dronu pro případ, že by se někdo schovával na střeše nebo ve špatně přístupném terénu.

Tato akce nebyla ojedinělá a v průběhu roku jich na celém území metropole bylo hned několik, navíc nebyla ani poslední. Policisté v zahrádkářských koloniích provádějí kontrolní činnosti i mimo tyto akce, a to v rámci běžného výkonu služby,

por. Mgr. jan Rybanský - 15. prosinec 2024

Související dokumenty kolonie.mp4

Velikost souboru: 89,1 MB / formát MP4

