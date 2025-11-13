Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Jaký otec, takový syn
Kriminalisté dopadli dvojici příbuzných, kteří páchali rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v Praze a Středních Čechách.
Kriminalisté druhého policejního obvodu objasnili rozsáhlou majetkovou trestnou činnost otce a syna, kteří se spolu opakovaně dopouštěli krádeží v Praze a Středních Čechách. Zaměřovali se převážně na garáže a sklepní kóje s cílem odcizit dražší jízdní kola a ty následně zpeněžit. Otec se synem páchali trestnou činnost minimálně od ledna do června tohoto roku, kdy se dopustili několika desítek vloupání se škodou přesahující jeden milion korun. V případu figuruje přes devadesát poškozených, kteří přišli nejen o jízdní kola a příslušenství k nim, nářadí, elektro koloběžku, rybářské a sportovní vybavení, ale i plachetnici a další cenné věci. Nejdražším odcizeným kolem byl na zakázku udělaný silniční speciál za sto padesát tisíc korun. Kriminalisté také zjistili, že povedená dvojice mužů se dokázala v březnu na Zbraslavi za devadesát minut vloupat do šesti objektů a odcizit věci za čtvrt milionu korun. Kriminalisté postupným vyhodnocením zajištěných informací a kamerových záznamů přišli na stopu neobvyklé dvojici podezřelých, a to otce a syna. Jejich zadržení pak proběhlo v červnu, zrovna ve chvíli, když si podezřelá dvojice odvážela svůj lup v automobilu.
Oba muži /35 a 59/ jsou stíhání pro trestné činy krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což v případě odsouzení hrozí několikaleté odnětí svobody. Oba muži nejsou v páchání majetkové trestné činnosti nováčky. Mladší stál před soudem v minulosti již patnáctkrát, zatímco jeho otec dvacetkrát. V současné době si odpykávají trest za jinou majetkovou trestnou činnost.
por. Mgr. Jan Rybanský
13. listopad 2025