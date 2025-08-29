Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme svědky tragické nehody
Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc v souvislosti s vyšetřováním vážné dopravní nehody, při které došlo k úmrtí jednoho z řidičů.
Dne 25. srpna došlo na dvacátém třetím kilometru Pražského okruhu u sjezdu číslo 23B - Chrášťany, Praha Zličín, ve směru jízdy z Prahy 4 na Prahu 6, v prostředním jízdním pruhu ke střetu nákladního automobilu a motocyklu, kdy řidič motocyklu vlivem nehody utrpěl tak závažná poranění, že jim na místě podlehl. Pražští kriminalisté v současné době hledají svědky, kteří spatřili průběh této tragické nehody a mohli by tak poskytnout informace důležité k objasnění události. Zejména pak žádáme řidiče, kteří se stojícímu nákladnímu vozidlu vyhýbali přejetím do vedlejších jízdních pruhů, aby kontaktovali linku 158. Taktéž žádáme řidiče, kteří daným místem okolo 23:36 hod. projížděli a měli v tu dobu zapnutou palubní kameru, která by nehodu v době před příjezdem složek IZS mohla zaznamenat, aby tento záznam poskytli Policii České republiky.
por. Kristýna Zelinková
29. srpna 2025