Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme pohřešovaného seniora
Policisté pátrají po muži, který odešel pravděpodobně včera z místa svého bydliště a dosud se nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu.
Pohřešovaný byl naposledy viděn svou manželkou ve středu 24. června ve večerních hodinách v místě bydliště. V osm hodin ráno následujícího dne jej manželka doma již nenašla. Pohřešovaný nemá žádné kamarády, má však vztah k centru Prahy. V minulosti bydlel v Hybernské ulici, poté na Libuši. Je schopen cestovat prostředky MHD. V minulosti již několikrát beze slov odešel z domova; většinou jej během několika hodin nalezli rodinní příslušníci na různých místech v Praze. Pohřešovaný je údajně komunikativní a nemá problém navázat hovor s cizími osobami, které náhodně potká. Nikdy si však neřekne o pomoc.
Muž má vysokou 175 cm hubenou postavu, šedé neupravené vlasy, šedý plnovous, modré oči a nemá zuby. Měl by být oblečen do červeného trika s krátkým rukávem, černých tepláků a na nohou černé crocsy. Zvláštním znamením by pak mohla být pomalá chůze a poraněná pravá ruka, kterou si muž přidržuje levou.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání, pokud víte, kde se muž nachází, prosím kontaktujte linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský
26. 06. 2026