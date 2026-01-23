Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme dva muže
Policisté z 2. oddělení obecné kriminality Prahy III prosí veřejnost o pomoc při pátrání po dvojici mužů, kteří jsou podezřelí z krádeže a fyzického napadení dvacetiletého muže.
K samotnému incidentu došlo v sobotu 10. ledna v nočních hodinách. Dva dosud nezmámí muži oslovili poškozeného v okamžiku, když vystupoval z nočního autobusu na zastávce Náměstí Republiky v Praze 1 a dali se sním do řeči. Posléze mu jeden z mužů vytrhl z ruky krabičku s tabákem a společně utekli do autobusu, který zrovna zastavil v zastávce. Poškozený se za dvojicí mužů vydal a v autobuse se je snažil přesvědčit k vrácení odcizené krabičky. Po vystoupení z autobusu v zastávce Madlina na pražském Proseku však po předchozí slovní rozepři došlo ze strany jednoho z mužů k fyzickému napadení poškozeného, kdy po několika ranách do hlavy a dalších částí těla muž upadl na zem. Vzápětí poté, mu oba muži pomohli vstát, přičemž se mu v ten okamžik pokusili odcizit ledvinku s osobními věcmi. Poškozený se však bránil a při tom byl opět napaden. Dvojice podezřelých mužů krátce po napadení z místa utekla pryč.
Kriminalisté v souvislosti s tímto případem zajistili kamerové záznamy, kde je dvojice podezřelých zachycena. Vzhledem k tomu, že se do současné chvíle nepodařilo vypátrat ani jednoho z mužů, rádi bychom požádali veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže zachycené na kamerovém záznamu, prosím informace k jejich totožnosti či místě, kde by se mohli nacházet, oznamte na linku 158. Jakékoliv informace nám mohou pomoci při objasnění tohoto případu.
V současné chvíli jsou ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež, nicméně nelze vyloučit, že bude případ následně překvalifikován.
mjr. Eva Kropáčová
23.1.2026