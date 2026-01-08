Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme cyklistu
Bezohledný cyklista srazil na chodníku seniorku, kterou zranil. Poznáte ho?
Dva dny před Vánoci šla třiaosmdesátiletá seniorka se svou vnučkou z parku Gutovka po chodníku v ulici Průběžná, když do ní zezadu narazil cyklista jedoucí ve stejném směru. Poškozená po nárazu upadla na zem a zlomila si krček pravé stehenní kosti. Cyklista se jí zeptal, jestli se jí něco nestalo, a když ho požádala o doklady, aby mohli nehodu vyřešit, nasedl na kolo a ujel.
Věc nyní řešíme pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což hrozí až dva roky vězení. V této souvislosti pátráme po podezřelém cyklistovi, který byl bílé pleti a měl přes ústa šátek. Jel na starém kole s oloupanou bílou barvou, které vypadalo, jako by bylo ručně natřené.
Pokud muže nebo kolo poznáváte, ozvěte se na linku 158. Nehoda se stala ve 12:40 hodin.
mjr. Jan Daněk
8.1.2026