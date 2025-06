Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hádku přerušil nůž

Policisté pátrají po totožnosti muže, který řízl nožem prodavače do ruky. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158.

Případ prověřovaný jako ublížení na zdraví se odehrál 7. března nedlouho před jednadvacátou hodinou v prodejně potravin v ulici Na Moráni. Neznámý muž si přišel do obchodu nakoupit potraviny, během placení však mezi ním a prodavačem došlo k hádce. Poškozený zasypal prodavače množstvím urážlivých nadávek přímo před zákazníky a odešel. Ten si to nenechal líbit, vyběhl z obchodu a směrem k podezřelému řekl, že bude věc řešit soudně. Než to dořekl, podezřelý z ničeho nic vytáhl nůž, sekl prodavače do ruky a vážně ho zranil. Na místo tak museli přijet záchranáři a poškozeného prodavače ošetřit. Útočník mezi tím odešel.

Policistů se doposud nepodařilo muže ztotožnit, proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud útočníka poznáváte, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

Pokud bude dopaden a odsouzen, hrozí mu až tříletý trest ve vězení.

por. Mgr. Jan Rybanský - 10. června 2025

Související dokumenty videozáznam.webm

Velikost souboru: 29,8 MB / formát WEBM

vytisknout e-mailem