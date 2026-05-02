Falešný policista opět v „akci“
Policisté pátrají po neznámých mužích, kteří oklamali poškozeného a vylákali z něj přes čtyři sta tisíc korun.
Neznámý muž, který se představil jako policista, zavolal poškozenému na konci února a sdělil mu, že si na jeho jméno někdo vzal milionový úvěr. Mladý muž této lži uvěřil a v domnění, že jedná za účelem ochrany svých finančních prostředků, začal postupovat podle pokynů podvodníka. Ten ho přiměl k tomu, aby ze všech svých účtů vybral peníze a ty pak dle instrukcí předal v ulici Na Poříčí dalšímu muži, který se vydával za pracovníka ČNB. Neznámí muži tímto způsobem způsobili poškozenému škodu za bezmála čtyři sta padesát tisíc korun.
Policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží v rámci prověřování skutku zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycen muž, který celou hotovost převzal od poškozeného. Jelikož se jim ho do současné chvíle za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo vypátrat, žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud ho na záznamech poznáváte nebo máte jakékoli informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.
Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvodu, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
2. května 2026