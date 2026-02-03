Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Doprovod do porodnice
Policisté doprovodili vozidlo s rodící ženou k Apolináři.
V pátek dopoledne si policisté z oddělení hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu všimli na Jižním Městě auta, které jelo vyhrazeným jízdním pruhem a mělo zapnutá výstražná světla. Řidiče dojeli, aby se zeptali, jestli se něco neděje. A dělo. Řidič vezl ženu do porodnice, protože jí praskla plodová voda. Jelikož byla dopravní špička, rozhodli se vozidlo za použití majáků doprovodit. Vše nakonec dobře dopadlo a od maminky máme informaci, že miminko přišlo na svět a je v pořádku.
mjr. Jan Daněk
3.2.2026