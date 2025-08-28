Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Ani dva zákazy mu v jízdě nezabránily
Policistům ujížděl další řidič, který za volantem neměl co dělat. Tentokrát mu v jízdě nezabránili ani dva již udělené zákazy řízení motorových vozidel.
V polovině srpna si v nočních hodinách policisté z pražské pohotovostní motorizované jednotky povšimli vozidla, které za jízdy nemělo rozsvícené zadní světlomety. Z tohoto důvodu se rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat jeho technickou způsobilost. Řidič však na jejich výzvu reagoval tak, že sešlápl plyn a začal ujíždět. Muž se během své jízdy pohyboval rychlostí přesahující sto kilometrů v hodině a jednou z křižovatek projel na červenou. Naštěstí během této nebezpečné jízdy nezpůsobil žádnou dopravní nehod a to i přesto, že u jeho vozidla došlo k zahoření zadního kola. Řidič však doplatil na neznalost ulic Prahy 7, jelikož zajel do slepé ulice. Následně z vozidla vystoupil a policisty byl zadržen. Na místě se muž podrobil dechové orientační zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla s negativním výsledkem. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle však odmítl jak na místě, tak ve zdravotnickém zařízení. Důvod proč řidič ujížděl byl prostý, měl totiž udělené hned dva platné zákazy řízení motorových vozidel.
V současné chvíli je muž podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až dvou let. Řidiči však pravděpodobně přitíží skutečnost, že za volat usedl i před měsícem, kdy jej taktéž kontrolovala policejní hlídka.
por. Kristýna Zelinková
28. srpna 2025