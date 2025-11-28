Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Adventní opatření
Pražská policie připravila bezpečnostní opatření na adventní období, které začíná tento víkend.
V souvislosti s nadcházejícím adventním obdobím policisté zajistí zvýšený výkon služby na místech s výskytem většího počtu lidí. Na bezpečnostních opatřeních se budou podílet jak uniformovaní policisté, kriminalisté, tak i kolegové z cizinecké služby. V adekvátním počtu budou na náměstích s trhy, v nákupních centrech, na významných dopravních uzlech a podobně. Na některých místech budou policisté také s dlouhými zbraněmi a s balistickou ochranou.
Na místě je také zmínit prevenci, jelikož období adventu je příležitostí pro kapesní zloděje. Proto na některých exponovaných místech budete moci potkat i naše kolegy z prevence, kteří budou informovat, jak předejít kapesní krádeži.
Závěrem je třeba upozornit, že tuto sobotu proběhne na Staroměstském náměstí rozsvícení vánočního stromu a policisté budou dohlížet na dopravu a na to, aby vše proběhlo bez problémů. Každoročně se tam v jeden okamžik sejdou desítky tisíc lidí a kapacita náměstí je omezená. V případě jejího naplnění může z naší strany kvůli bezpečnosti dojít k omezení vstupu na náměstí. Na místě budou desítky policistů spolu se strážníky městské policie. Chceme také připomenout, že strom se bude rozsvěcet každou hodinu až do konce svátků a není tedy třeba chodit právě tuto sobotu, kdy tam bude pravděpodobně hodně lidí.
mjr. Jan Daněk
28.11.2025