Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
…a zase ta Anežka!
Policisté již po páté za poslední týdny pátrají po dívce, která utekla z dětského zařízení. Pokud jste ji viděli, kontaktujte prosím linku 158.
Již popáté za poslední týdny hledáme pohřešovanou Anežku, která utekla předevčírem po sedmnácté hodině z bytu v Řepích svému pečovateli. Dívka o sobě doposud nepodala žádnou zprávu. Má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Dívka se opět nechala slyšet, že v útěcích bude i nadále pokračovat, dokud nebude vrácena matce V minulosti byla nalezena ve Stráži pod Ralskem a naposled v Praze. Měla by mít na sobě tmavě modrou až černou mikinu, světlé džíny a světlé boty. Dívka má učes na mikádo a je přebarvena na zrzavo s blond odrostem u kořenů.
Pokud jste ji viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.
por. Mgr. Jan Rybanský
14. říjen 2025