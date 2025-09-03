Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Znalecké posudky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti (zkráceno):

"… na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k trestnímu řízení, které Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 vedlo pod sp. zn. 1 ZT 21/2018, a policejní orgán (Policie ČR, Obvodní ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, 1. oddělení hospodářské kriminality) pod č.j. KRPA-280661-292/TČ-2017-001191.

Sdělte mi prosím celkovou částku (a to včetně uvedení údaje, zda je částka bez nebo včetně daně z přidané hodnoty), kterou orgány činné v trestním řízení v rámci uvedené věci vedené pod č.j. KRPA-280661-292/TČ-2017-001191 zaplatily za všechny znalecké posudky vztahující se k danému případu prodeje bytových jednotek Městskou částí Praha 1 v letech 2012 až 2015.

Jedná se (ne výlučně) zejména o znalecké posudky: …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Celková částka činí 340.552,-Kč včetně DPH.

Oldřiška Šlosarová, 3.9.2025

