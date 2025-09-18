Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Úsekové měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace ve znění žádosti:
„… zverejneni statistik stacionárního radaru naistalovaneho na Praze 5 v ulici Plzenska (ve smeru do centra), konkretne zacinajici u Vozovny Motol a koncici u STK Motol na zaklade zakona 106 o svobodnem pristupu k informacim. Samozrejme mi nejde o confidential data, ale zajima me kolik aut zde porusuje rychlost. Bydlim v teto oblasti a jelikoz se jedna o dvou proudou rovnou silnici z kopce dolu a celkem rovnou, ridici zde jezdi casto velice rychle a nebezpecne a I mistni sva prechody ktere nejsou opatrene svetelnou singalizaci jsou velice nebezpecne k prechazeni diky rychlosti aut. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ve Vámi uvedené oblasti jsou instalovány strategické dopravní detektory úsekové (dále jen SDDÚ), které slouží výhradně ke sběru dopravních informací. Povinný subjekt však těmito daty z SDDÚ nedisponuje, neboť uvedená zařízení nejsou v jeho vlastnictví. V rámci dobré správy Vám sdělujeme, že statistická data o obsazenosti a průměrné rychlosti zpracovává Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7.
Oldřiška Šlosarová, 18.9.2025