Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke zbraním

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací jejímž obsahem bylo mimo jiné následující:

VI. Žádost o zaslání smluv a smluvních podkladů

13. Žádám o zaslání kopií všech smluv, smluvních dokumentů nebo jiných písemných podkladů smluvní povahy, které má Policie České republiky k dispozici a které se vztahují k nákupu střeliva ráže 9 mm Luger, identifikovatelných podle data nákupu, druhu a množství střeliva, identifikace prodejce, kupujícího nebo odkazu na Centrální registr zbraní.

14. Pokud Policie České republiky nedisponuje klasickou kupní smlouvou, žádám o zaslání jakéhokoli dokumentu, který smluvní vztah nahrazuje nebo dokládá, zejména faktury, daňového dokladu, evidenčního výpisu, úředního záznamu nebo analytického podkladu.

15. Pokud žádný takový dokument neexistuje, žádám o výslovné písemné potvrzení této skutečnosti …"

Povinný subjekt žadateli sdělil, že informace k nákupu popisovaného střeliva pochází z informačního systému Centrálního registru zbraní.

Na zbývající dotazy bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Oldřiška Šlosarová, 20.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 