Informace ke zbraním

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací jejímž obsahem bylo mimo jiné následující:
VI. Žádost o zaslání smluv a smluvních podkladů
13. Žádám o zaslání kopií všech smluv, smluvních dokumentů nebo jiných písemných podkladů smluvní povahy, které má Policie České republiky k dispozici a které se vztahují k nákupu střeliva ráže 9 mm Luger, identifikovatelných podle data nákupu, druhu a množství střeliva, identifikace prodejce, kupujícího nebo odkazu na Centrální registr zbraní.
14. Pokud Policie České republiky nedisponuje klasickou kupní smlouvou, žádám o zaslání jakéhokoli dokumentu, který smluvní vztah nahrazuje nebo dokládá, zejména faktury, daňového dokladu, evidenčního výpisu, úředního záznamu nebo analytického podkladu.
15. Pokud žádný takový dokument neexistuje, žádám o výslovné písemné potvrzení této skutečnosti …"
Povinný subjekt žadateli sdělil, že informace k nákupu popisovaného střeliva pochází z informačního systému Centrálního registru zbraní.
Na zbývající dotazy bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Oldřiška Šlosarová, 20.02.2026