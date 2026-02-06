Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkající se záměru výstavby stanice technické kontroly STK Praha 5 Slivenec.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Na základě posouzení obsahu Vaší žádosti bylo zjištěno, že informace mohou být poskytnuty pouze v rozsahu věcné a zákonné působnosti povinného subjektu, tj. pouze k těm skutečnostem, které se týkají činností a agend, jež vykonává na základě platných právních předpisů a o nichž vede evidenci nebo má informace ze své úřední činnosti. V této souvislosti povinný subjekt uvádí, že v rámci záměru výstavby stanice technické kontroly STK Slivenec se zabýval výhradně otázkou připojení objektu na pozemní komunikaci. K této věci bylo dne 17.01.2022 vydáno stanovisko dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném v době vydání stanoviska, a to pod č. j. KRPA-19593-2/ČJ-2022-0000DŽ. Jiné informace, podklady, rozhodnutí, stanoviska, řízení, smluvní vztahy ani dokumenty týkající se záměru nebo dotčených pozemků povinný subjekt ze své činnosti nevede a nemá je k dispozici.
Oldřiška Šlosarová, 06.02.2026