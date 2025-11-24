Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k postupu Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informace ve věci podezření protiprávního jednání týkající se údajného nevhodného chování a šíření pomluv na osobu žadatelky.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona, žadatelce poskytl následující sdělení:
V případech podezření na protiprávní jednání, které zasahuje do cti a důstojnosti osoby nebo může naplňovat znaky pomluvy, je možné věc řešit různými právními prostředky. Ne vždy se musí jednat o trestněprávní záležitost řešenou Policií České republiky, v mnoha případech může jít o občanskoprávní spor řešený civilní žalobou. Informační zákon, v tomto případě neslouží k poskytování právních rad, výkladů či názorů, ani k řešení individuálních sporů nebo podnětů osobní povahy. Podle § 2 odst. 4 tohoto zákona povinné subjekty neposkytují informace, které se týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí nebo vytváření nových informací. Z uvedeného vyplývá, že informační zákon nelze využívat jako prostředek k získávání právního poradenství ani k posuzování konkrétních skutkových okolností.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025