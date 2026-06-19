Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k náhradám cestovních výloh v souvislosti s předvoláními k podání svědecké výpovědi
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„Žádám o sdělení informací, jaké legislativní či interní akty upravují vyplácení náhrad svědečného a cestovních náhrad za rok 2025. Pokud zákon nestanoví konkrétní lhůtu, žádám o vysvětlení, jaký je postup policejního orgánu. Považuje Policie ČR za přípustné, aby byla lhůta pro proplacení interpretována svévolně (např. v horizontu 8 či 10 let, či dokonce po skartaci spisového materiálu)? Je taková praxe běžná, nebo se jedná o exces konkrétního policisty? Jak bude s tímto policistou v rámci kázeňského řízení či kontroly naloženo?“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující:
Problematika náhrady svědečného a cestovních náhrad je upravena zejména v § 104 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "trestní řád"), ve znění pozdějších předpisů, a dále v čl. 58 pokynu policejního prezidenta č. 103/2013 o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení (dále jen "PPP 103/2013"). Podle § 104 odst. 3 trestního řádu výši svědečného určí policejní orgán zpravidla ihned po uplatnění nároku na svědečné. Následně jsou příslušné doklady předány k proplacení ekonomickému pracovišti v souladu s PPP 103/2013. Žádný právní předpis ani interní akt řízení nestanoví konkrétní lhůtu pro samotnou výplatu svědečného. Obvyklý postup spočívá v tom, že po kontrole předložených podkladů je žádost zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů předána k dalšímu zpracování, které může trvat až 30 pracovních dnů. Následné připsání příslušné částky na bankovní účet pak obvykle proběhne do 3 pracovních dnů.
Oldřiška Šlosarová, 19.06.2026