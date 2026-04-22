Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… v rámci řízení o přestupku vedeného ÚČ Praha 5 (sp. zn. …) mi bylo sděleno, že oprávnění k měření rychlosti má Policie ČR, která údaje z měření vyhodnocuje, vede evidence a přestupky postupuje k projednání. Výzva uvádí „silniční rychloměr UNICAM“, ale fotodokumentace prokazuje systém UnicamVELOCITY (úsek. měření, vzdálenost 478,4 m, interval 19,558 s).
Žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Jakým způsobem vyhodnocuje Policie ČR údaje z měření v tunelu Mrázovka? Automatizovaně, manuálně, nebo kombinací?
2. Který útvar Policie ČR je odpovědný za vyhodnocení a postoupení údajů ÚČ Praha 5?
3. Kopii rozhodnutí/souhlasu Policie ČR s umístěním měřicího zařízení dle § 79a zákona o silničním provozu.
4. Provádí Policie ČR při vyhodnocení záznamu manuální verifikaci fotodokumentace?
5. Jaké údaje jsou předávány z Policie ČR na ÚČ Praha 5? Specifikaci datové struktury.
6. V jaké formě jsou údaje předávány (datová zpráva, elektronický systém, listinná podoba)?
7. Kolik záznamů z tunelu Mrázovka bylo Policií ČR vyhodnoceno a postoupeno v období 1. 1.2025 – 12. 3. 2026?
8. Kolik záznamů bylo vyřazeno jako nesprávné, nečitelné nebo nevyhovující?
9. Průměrná doba od pořízení záznamu do postoupení správnímu orgánu.
10. Interní metodika Policie ČR pro vyhodnocování údajů z automatizovaného měření.
11. Právní titul pro předávání osobních údajů provozovatelů vozidel na ÚČ Praha 5.
12. Aktuálně platné stanovení místní úpravy provozu (rychlostní limit) pro tunel Mrázovka, směr Zlíchov-Radlická, a který orgán je vydal.
13. Je v tunelu provozováno proměnné dopravní značení? Pokud ano, jaký limit zobrazovalo dne 12. 3. 2026 v 17:02 hod.? Záznam z řídicího systému.
14. Jak vznikla formulace „silničním rychloměrem UNICAM naměřena rychlost 88 km/h“ v textu výzvy, když se prokazatelně jedná o úsek. měření systémem UnicamVELOCITY? Pochází tato formulace z údajů předaných Policií ČR, nebo ji generuje správní orgán (ÚČ Praha 5)? …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Měření úsekové rychlosti v tunelu Mrázovka, včetně vyhodnocení a následného zpracování je v gesci Městské policie hlavního města Prahy, se sídlem Korunní 98, 101 00 Praha 10, jež poskytne relevantnější informace k Vaší žádosti. Povinný subjekt vzhledem k výše uvedenému Vámi požadovanými informacemi nedisponuje.
Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026