Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace k bezpečnostnímu opatření
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…"dne 9. 5. 2026 se v Praze odehrál fotbalový zápas Slavia - Sparta, kde došlo ke vběhnutí fanoušků na hrací plochu a následně ke hromadným výtržnostem, pořádek musela obnovit policie. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych se rád dotázal, na kolik byl daný policejní zásah vyčíslen a zdali policie využila svého zákonného oprávnění vyplývajícího z §7a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, a vymáhá úhradu těchto nákladů po vlastníkovi nebo provozovateli stadiónu.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Na bezpečnostním opatření v souvislosti s fotbalovým utkáním mezi SK Slavia Praha a AC Sparta Praha konaným dne 09.05.2026 bylo nasazeno celkem 330 službu konajících policistů, dále 6 služebních koní a 6 služebních psů. Policisté zajišťovali ochranu veřejného pořádku, bezpečnost osob a majetku v souvislosti s narušením veřejného pořádku a hromadnými výtržnostmi vzniklými během utkání. Činnost Policie České republiky při uvedeném bezpečnostním opatření byla vykonávána v rámci plnění zákonných úkolů stanovených zejména v § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého policie chrání bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a předchází trestné činnosti. Povinný subjekt samostatně neeviduje celkové finanční vyčíslení jednotlivých bezpečnostních opatření v požadované podobě. Pro zpracování přesného vyčíslení nákladů policejního zásahu by bylo nutné provést mimořádně rozsáhlé vyhledávání a následnou individuální kalkulaci údajů napříč více evidenčními systémy a organizačními články Policie České republiky, a to zejména ve vztahu k personálním, technickým a provozním nákladům nasazených sil a prostředků. Takový postup by představoval mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu § 17 informačního zákona. Současně sdělujeme, že Policie České republiky v daném případě ke dni podání žádosti nevyužila oprávnění dle § 7a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a nepožaduje úhradu nákladů bezpečnostního opatření po vlastníkovi ani provozovateli stadionu.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026