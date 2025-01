Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o zničení věci - AUDI A4

Č. j. KRPA-385799-169/TČ-2022-000071

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality, 1. oddělení

Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4

Praha 28. ledna 2025

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OOK - 1.ODD. KŘPA r o z h o d l dne 22.01.2025 ve věci NP LOUPEŽ PRAHA ŽIŽKOV

takto:

podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu

se zničí

následující věc

osobního motorového vozidla Audi A4, rz DLWMJ43, mpz POLSKO, r.v. 2000, barva ČERNÁ, vin WAUZZZ8DZYA018596, objem motoru 2496, karoserie kombi,

neboť se jedná bezcennou věc.

Odůvodnění

Zdejším pol. orgánem bylo vedeno prověřování trestní věci "NP LOUPEŽ PRAHA, ŽIŽKOV" pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, jehož se mohli neznámí pachatelé dopustit, kdy při spáchání skutku použili ve výroku uvedené vozidlo, tedy toto vozidlo bylo nástrojem trestné činnosti ve smyslu ust. § 135a tr. zákoníku.

Po nálezu vozidla, ke kterému došlo dne 7.6.2023, bylo toto ohledáno v rámci prohlídky jiných prostor a pozemků na základě příkazu soudce OS Praha 3, vedeným pod sp. zn. 0 Nt 11014/2023. Vozidlo bylo z místa nálezu na ul. Pod Lipami 7, Praha 3, odtaženo na smluvní parkoviště společnosti Dekra, a.s., 250 69 Klíčany, Břežanská č. 67. Prohlídkou vozidla bylo zajištěno potřebných stop a pro další trestní řízení jej již nebylo pro důkazní účely třeba, nicméně na základě předchozího souhlasu dozorového státního zastupitelství ze dne 10.7.2024, vedeného pod sp. zn. 1KZN 402/2023, bylo vydáno dne 15.7.2024 usnesení, kterým bylo vozidlo zajištěno ve smyslu ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, neboť by přicházelo v úvahu jeho možné propadnutí ve smyslu ust. § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku jako nástroje trestné činnosti, avšak trestní věc byla dne 25.3.2024 odložena ve smyslu ust. § 159a odst. 5 tr. řádu, neboť se nepodařilo zjistit takových skutečností, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání konkrétní osoby či osob, i proto nebyl uložen zmíněný trest propadnutí věci.

K vlastníku vozidla bylo v rámci prověřování provedeno šetření, kdy bylo zjištěno, že posledním řádně přihlášeným vlastníkem vozidla byla: AGNIESZKA WIOLETTA BERNARDO, nar. 17.09.1974, provozovatelem pak byl Wojciech Edward Stowner, nar. 27.01.1971, který uvedl, že vozidlo prodal dne 23. 10. 2022 dvěma neznámým mužům cizincům s východním přízvukem, evidentně původem ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jeden z mužů mu při koupi předložil doklad totožnosti na jméno "Cuian Colderer" ev.č. 1955151601411, patrně s datem narození uvedeným na smlouvě jako 7.5.1983. Provedeným šetřením k totožnosti této osoby se ji nepodařilo ustanovit. Vozidlo po tomto prodeji již nebylo řádně přeregistrováno na nového majitele. Popis předmětného vozidla byl vyhlášen po dobu 6ti měsíců na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, avšak ani tímto nebyl zjištěn jeho oprávněný vlastník, neboť se k jeho vlastnictví nikdo nepřihlásil.

Vzhledem k tomu, že není známa osoba majitele vozidla a že se k jeho vlastnictví ani žádná oprávněná osoba nepřihlásila, je vozidlo de facto opuštěnou/ztracenou věcí. Jak již bylo uvedeno, tak vozidla není pro další trestní řízení, které bylo skončeno odložením věci ve smyslu ust. 159a odst. 5 tr. řádu, třeba.

Pokud jde o hodnotu vozidla, bylo pol. orgánem z veřejně dostupných informací v internetovém prostředí zjištěno, že obdobné vozidlo, avšak v objektivně lepším technickém stavu, bylo již v roce 2019 (tedy před bez mála 6ti lety) prodáno za částku 45.000,- Kč. K předmětnému vozidlu, o němž je nyní rozhodováno, není k dispozici kompletní dokumentace a zejména klíčky, dále vozidlo není řádně registrováno v ČR a ani v jiném členském státu EU (polopřevod v Polsku na neexistující osobu). Je tedy evidentní, že hodnota tohoto vozidla bude v souč. době zanedbatelná.

Přičemž s uskladněním a správou vozidla jsou nyní spojeny náklady, které zahrnují parkovné 60,- Kč za jeden započatý kalendářní den, dále placená údržba vozidla prováděná 6x ročně, v tomto případě je cena jedné prohlídky/údržby - pneumatiky 121,- Kč, autobaterie 242,- Kč a kontrola a doplnění provozních kapalin 242,- Kč, celkové roční náklady tak jsou nejméně 25.530,- Kč. Dále je na místě poukázat na skutečnost, že pokud by mělo dojít k prodeji tohoto vozidla, pak by náklady na realizaci prodeje byly cca. 10.000,- Kč. Tedy i tyto okolnosti objektivně odůvodňují závěr, že předmětné opuštěné vozidlo, u něhož se dostupnými postupy nepodařilo zjistit jeho oprávněného vlastníka, je věcí bezcennou.

S odkazem na výše popsané skutečnosti má zdejší pol. orgán za to, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro zničení věci a je tak plně o d ů v o d n ě n o vydání ve výroku uvedeného rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policejní orgán:

kpt. Jaroslav Jíra vrchní komisař

tel.: 974826613

Vyvěšeno dne: 30.1.2025

Sejmuto dne: 11.2.2025

