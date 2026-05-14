Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Sdělení o vrácení písemnosti
Č. j. KRPA- 89145-164/TČ-2023-000041
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor extremismu a terorismu, 2. oddělení Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4,
Praha 4. června 2026
Sdělení o vrácení písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu, 2. oddělení
sděluje ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu
osobě Petr MÁSLO, nar. 21.05.1979,
že mu dne 14.05.2026 prostřednictvím České pošty byla doručována písemnost
č.j. KRPA-89145-160/TČ-2023-000041
na jím uvedenou doručovací adresu, kterou si však na uvedené adrese nepřevzal. Písemnost byla dne 14.05.2026 uložena a připravena k vyzvednutí na poště, kde však dne 24.05.2026 marně uplynula lhůta pro vyzvednutí, kdy tento den se považuje za den doručení, tzv. doručení fikcí. Vzhledem k tomu, že jmenovaný na uvedené doručovací adrese nemá zřízenou schránku, nebylo možno tuto písemnost vhodit do schránky, proto byla následně vrácena odesílateli, tedy policejnímu orgánu. Tímto sdělením na úřední desce policejního orgánu byla naplněna litera zákona č. 141/1961, § 64 odst. 4.
kpt. Mgr. Ondřej Lipper Vrchní komisař tel. 703823760
Vyvěšeno dne: 4. 6. 2026 Sejmuto dne: 20.6.2026