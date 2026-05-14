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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Sdělení o vrácení písemnosti

Č. j. KRPA- 89145-164/TČ-2023-000041 

P O L I C I E   Č E S K É   R E P U B L I K Y                                                                                                                                                      Krajské ředitelství policie hl. města Prahy                                                                                                                                                              Služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      Odbor extremismu a terorismu, 2. oddělení                                                                                                                                                    Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4,

                                                                                                                                                Praha 4. června 2026

Sdělení o vrácení písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu, 2. oddělení

sděluje ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu

osobě Petr MÁSLO, nar. 21.05.1979,

že mu dne 14.05.2026 prostřednictvím České pošty byla doručována písemnost

č.j. KRPA-89145-160/TČ-2023-000041

na jím uvedenou doručovací adresu, kterou si však na uvedené adrese nepřevzal. Písemnost byla dne 14.05.2026 uložena a připravena k vyzvednutí na poště, kde však dne 24.05.2026 marně uplynula lhůta pro vyzvednutí, kdy tento den se považuje za den doručení, tzv. doručení fikcí. Vzhledem k tomu, že jmenovaný na uvedené doručovací adrese nemá zřízenou schránku, nebylo možno tuto písemnost vhodit do schránky, proto byla následně vrácena odesílateli, tedy policejnímu orgánu. Tímto sdělením na úřední desce policejního orgánu byla naplněna litera zákona č. 141/1961, § 64 odst. 4.

                                                                                                                               kpt. Mgr. Ondřej Lipper                                                                                                                                                                                                      Vrchní komisař                                                                                                                                                                                                            tel. 703823760

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2026                                                                                                                                                                             Sejmuto dne: 20.6.2026

               

                                                                

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