Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Denisa KODADOVÁ
Č. j. KRPA-141389-40/TČ-2025-001114
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha I
Vnější služba
místní oddělení Krakovská
Krakovská 11, 110 00 Praha 1
IDDS: rkiai5y Praha 23. října 2025
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce Policie ČR
dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát:
Denisa KODADOVÁ, nar. 10.05.2004
Adresa na níž má být písemnost doručena:
Frýdlantská 1305/20, 182 00 Praha Kobylisy
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha I
místní oddělení Krakovská
Krakovská 11, 110 00 Praha 1
IDDS: rkiai5y
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Doručovaná písemnost:
- USNESENÍ podle § 79f odst. 1 tr. řádu
Protože adresát nebyl při doručování písemností Policií České republiky zastižen, jeho současný pobyt není znám, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 27.10.2025 do 11.11.2025 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 08:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne: 23. října 2025
Sejmuto dne: 8. listopadu 2025