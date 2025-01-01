Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Denisa KODADOVÁ

Č. j. KRPA-141389-40/TČ-2025-001114 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Krakovská

Krakovská 11, 110 00 Praha 1

IDDS: rkiai5y                                                                                                                                              Praha 23. října 2025

S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce Policie ČR

dle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát:

Denisa KODADOVÁ, nar. 10.05.2004

Adresa na níž má být písemnost doručena:

Frýdlantská 1305/20, 182 00 Praha Kobylisy

Útvar Policie České republiky, které  písemnost odevzdalo k doručení:

Policie České republiky

Obvodní ředitelství policie Praha I

místní oddělení Krakovská

Krakovská 11, 110 00 Praha 1

IDDS: rkiai5y

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Doručovaná písemnost:

  • USNESENÍ podle § 79f odst. 1 tr. řádu

Protože adresát nebyl při doručování písemností Policií České republiky zastižen, jeho současný pobyt není znám, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 27.10.2025 do 11.11.2025 na adrese útvaru Policie České republiky uvedené v záhlaví této písemnosti, a to v pracovní dny pondělí-pátek od 08:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno dne: 23. října 2025

Sejmuto dne: 8. listopadu 2025

