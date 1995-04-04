Policie České republiky  

Oznámení veřejnou vyhláškou - Andrii SALTOVSKYI

Č. j. KRPA-108084-39/TČ-2025-001116 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Dejvice

Pelléova 21, 160 48 Praha 6

IDDS: rkiai5y                                                                                                                                 Praha dne 4. srpna 2025

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I Vnější služba, místní oddělení Dejvice

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Andrii SALTOVSKYI, nar. 04.04.1995,

že má na Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice uložené tuto písemnost:

KRPA-108084-37/TČ-2025-001116

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupilo Místní oddělení Dejvice, Obvodní ředitelství policie Praha I v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajisti její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice Pelléova 21, 160 48 Praha 6.

V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Vyřizuje: nprap. Leoš Koďous, vrchní inspektor, tel:974856700, 974856724

Na úřední desce vyvěšeno dne: 11. srpna 2025

Z úřední desky sejmuto dne: 27. srpna 2025

