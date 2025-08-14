Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sporná nehoda
Viděli jste nehodu na Srubci? Volejte 158.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší spornou dopravní nehodu, která se stala dne 24. července ve 14:30 hodin na Srubci. Na parkovišti u obchodního domu Lidl pobliž Ledenické ulice se střetla dvě osobní vozidla. Jednalo se o vozidla značek VW Sharan a Peugeot 308, obě tmavé barvy. Vozidla se střetla zadní částí. Policistům se nepodařilo dosud zjistit, která z řidiček v době střetu stála, a která do vozidla druhé nacouvala. Policisté u obou provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem.
Pokud jste uvedenou nehodu viděli a mohli byste tak policistům pomoci s jejím objasněním, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 594 nebo na linku 158. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
14. srpna 2025