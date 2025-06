Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Spor kvůli hokejové šále řešili kriminalisté

České Budějovice - Obvinili čtyři muže ze zločinu loupeže.

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili v těchto dnech čtveřici mužů ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchaného ve formě spolupachatelství. Obvinění muži navšívili koncem února jednu restauraci v Českých Budějovicích. Bylo to v den, kdy se konal v krajském městě hokejový zápas. V restauraci byli kromě místních fanoušků také fanoušci druhého týmu. Jeden z nich měl na sobě klubovou šálu svého týmu. V prostoru toalet pak došlo k incidentu, kdy čtveřice mužů chtěla pod pohrůžkou násilí po poškozeném, aby šálu z krku sundal. Ten ve strachu útočníky poslechl a udělal, co chtěli. Jeden z mužů mu šálu následně vytrhl z ruky. Poté se pachatelé odebrali na hokejový stadion. Napadený muž skutek oznámil na policii. Případu se ujali kriminalisté a podařilo se jim výborně odvedenou prací ustanovit všechny čtyři útočníky. Za trestný čin loupeže jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let. Muži jsou stíháni na svobodě.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

10. června 2025

