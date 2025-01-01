Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Spolupráce složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje 2025
Cvičení ve Zlínském kraji ukázalo připravenost na krizové situace.
Včerejší den ve Zlínském kraji patřil rozsáhlému společnému zaměstnání složek integrovaného záchranného systému. Společné týmy policistů, hasičů a zdravotnických záchranářů čelily čtyřem zcela odlišným modelovým událostem, které simulovaly reálné krizové situace. Cílem bylo posílit schopnost koordinace, efektivní komunikace a rychlého rozhodování v terénu mezi složkami integrovaného záchranného systému.
Scénáře zahrnovaly pátrání po pohřešované a zraněné osobě s následným vyproštěním z těžko přístupného terénu, hromadné zranění osob po nájezdu vozidla do skupiny lidí, barikádovou situaci s útočníkem v bytovém domě a výbuch nelegální palírny alkoholu, který způsobil zavalení osob. Každá událost představovala zcela odlišný typ zásahu — od krizové komunikace přes technické vyprošťování až po poskytování neodkladné zdravotní péče v extrémních podmínkách.
Společným jmenovatelem všech situací byla nutnost bezchybné součinnosti mezi složkami integrovaného záchranného systému. Cvičení potvrdilo, jak zásadní roli hraje vzájemná komunikace, schopnost rychlé adaptace a důvěra mezi jednotlivými týmy, když jde o záchranu lidských životů.
Tato výjimečná akce, první svého druhu ve Zlínském kraji, byla iniciována Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Společný postup a sdílení zkušeností se ukázaly jako klíčové faktory pro zvládání mimořádných událostí.
1. října 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková