Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Spolupráce se Správou KRNAP
Akce zaměřená na "sběrače" borůvek.
kontrolyUplynulý pátek 12. září 2025 se na Horní Malé Úpě a přilehlém okolí policisté z oddělení silničního dohledu Královéhradeckého kraje připojili ke strážcům Správy KRNAP, přičemž se v klidovém území KRNAP zaměřili na dodržování zákazu vstupu do volného terénu, které v posledních týdnech často porušovali „sběrači“ borůvek. S ohledem na přeshraniční charakter území kontroly probíhaly mimo jiné i s polskou stráží tamního národního parku. Společně jsme odhalili protiprávní jednání několika „sběračů“, které si na místě vyřešili samotní strážci.
V těchto společných kontrolách v Krkonošském národním parku nepolevíme, protože i pro Policii ČR je důležité, aby se zákon dodržoval všude, kde se dodržovat má.
por. Pižlová Šárka, DiS.
16.9.2025, 12:00