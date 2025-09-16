Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Spolupráce se Správou KRNAP

Akce zaměřená na "sběrače" borůvek. 

KontrolykontrolyUplynulý pátek 12. září 2025 se na Horní Malé Úpě a přilehlém okolí policisté z oddělení silničního dohledu Královéhradeckého kraje připojili ke strážcům Správy KRNAP, přičemž se v klidovém území KRNAP zaměřili na dodržování zákazu vstupu do volného terénu, které v posledních týdnech často porušovali „sběrači“ borůvek. S ohledem na přeshraniční charakter území kontroly probíhaly mimo jiné i s polskou stráží tamního národního parku. Společně jsme odhalili protiprávní jednání několika „sběračů“, které si na místě vyřešili samotní strážci.
V těchto společných kontrolách v Krkonošském národním parku nepolevíme, protože i pro Policii ČR je důležité, aby se zákon dodržoval všude, kde se dodržovat má.

por. Pižlová Šárka, DiS.
16.9.2025, 12:00

Odkazy do noveho okna

Kontroly

Kontroly 

Detailní náhled

Kontroly

Kontroly 

Detailní náhled

Kontroly

Kontroly 

Detailní náhled

Kontroly

Kontroly 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 