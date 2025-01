Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Spolupráce s Nadací ČEZ pokračuje

Nové vybavení pro Speciální jednotku Dukovany



Policisté ze Speciální jednotky Dukovany získali nové vybavení, které bude financováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ. Z nadačního příspěvku ve výši 1 000 000 korun bylo v průběhu loňského roku pořízeno další moderní vybavení potřebné pro zkvalitnění výcviku a zkvalitnění výkonu služby policistů zařazených ve speciální jednotce Dukovany. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina tak opětovně realizuje projekt, který je financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Projekt byl schválený správní radou nadace v loňském roce a smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena v červenci loňského roku. Veškeré pořízené vybavení zlepší současné technické vybavení policistů, a to zejména při plnění úkolů ostrahy jaderné elektrárny. Současně umožní efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při případných mimořádných událostech nejen v samotné elektrárně, ale také v jejím bezprostředním okolí.

V loňském roce byla největší část nadačního příspěvku použita na nákup dvou bezpilotních prostředků, které budou využívat policisté při nejrůznějších bezpečnostních akcích a opatřeních na území celého Kraje Vysočina. Policisté, kteří budou tyto drony obsluhovat, museli projít speciálním školením. Policisté ze speciální jednotky také zasahují ve spolupráci s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při zákrocích a realizacích proti zvlášť nebezpečným pachatelům. Pro tyto účely byla z příspěvku pořízena speciální technika sloužící pro násilné vstupy do objektů, v nichž by se mohl ukrývat nebezpečný pachatel. Jedná se o speciální pily, úhlové brusky, lehký hydraulický vyrážeč dveří, teleskopické žebříky, speciální páčidla a sada průlomového nářadí. Policisté budou dovybavení také nezbytnými záchranářskými nástroji, mezi které patří zdravotní brašny, turnikety, lékárničky a taktická škrtidla. Zejména policisté, kteří by vyjížděli k události v pozici prvosledové hlídky, se mohou dostat do situací, že musí na místě poskytovat neodkladnou první pomoc. Při zákrocích v terénu budou využívat také pořízené spací pytle a skládací lehátka.

Finanční prostředky z nadačního fondu v neposlední řadě přispívají pravidelně právě ke zlepšení podmínek při výcviku policistů zařazených na tomto útvaru. Pro náročný výcvik byly v minulosti pořízeny kupříkladu nejrůznější pomůcky určené ke zvyšování kondice v rámci tělesné přípravy, kdy se podařilo velmi vhodně dovybavit zázemí tělocvičny. Policisté v minulosti pořídili také speciální rafty, protože v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany se nachází Dalešická přehrada. Postupně se daří toto vybavení doplňovat, stejně jako zlepšovat zázemí pro výkon služby na speciální jednotce Dukovany.

Výcvik policistů ze Speciální jednotky Dukovany je velice důležitou a nedílnou součástí každodenní přípravy na zásah v reálných podmínkách. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují cvičení pro nejrůznější taktické a technické operace, zejména pro případ ohrožení samotného objektu, ale také širšího okolí jaderné elektrárny.

„Profesionálnímu výcviku našich policistů věnujeme dlouhodobě mimořádnou pozornost. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Policisté kromě úkolů plynoucích z požadavků na ochranu jaderné elektrárny poskytují také asistenci svým kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování při nejrůznějších realizacích, kde se předpokládá zákrok proti ozbrojenému jinak nebezpečnému pachateli,“ uvedl k využití nového vybavení mjr. Ing. Bc. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany.

„Loni jsme aktivně spolupracovali s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při realizaci zákroků proti zvlášť nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům, nebo při asistenci v rámci jiných procesních úkonů,“ doplňuje mjr. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany.

V loňském roce proběhla také úspěšná výběrová řízení na službu u Speciální jednotky Dukovany, kdy pouze ti nejlepší z četné řady uchazečů prošli fyzickými a psychologickými testy a dokázali svůj potenciál obhájit i v průběhu časově náročnější stáže. Úspěšní žadatelé pak doplnili řady stávajících policistů. V současné době probíhá další výběrové řízení, které by mělo tabulkový stav speciální jednotky naplnit.

Název projektu: „Mobilní ochrana JEDU - bezpilotní prostředky“

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz

Nadační příspěvek ve výši 1 000 000 korun

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. VYS PR24/66264 byla uzavřena dne 19. 7. 2024

Začátek projektu: 22. 3. 2024

Konec projektu: 22. 3. 2025

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

23. leden 2025

vytisknout e-mailem