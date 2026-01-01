Spolupráce Policie ČR s Armádou ČR

Výcvik vojenských směrníků. 

Vojáci z Táborského útvaru Armády ČR oslovili policisty dopravního inspektorátu územního odboru Tábor s žádostí o výcvik vojenských směrníků (regulovčíků), kteří jsou potřeba k bezpečnému přesunu vojenské techniky. Proto je velmi důležité, aby řízení provozu na křižovatkách dokonale zvládali. Výcvik se konal 13. května 2026 na frekventované křižovatce v Plané nad Lužnicí.

Zkušený dopravní policista dohlížel na správnost pokynů vojáků a v případě potřeby situaci na křižovatce korigoval. Posléze vysvětloval případné chyby.

Tento výcvik neměl přínos jen pro vojáky, kteří se učili správně řídit dopravu, ale i pro řidiče, neboť si mohli vyzkoušet a osvěžit si své znalosti a dovednosti při projíždění křižovatkou řízenou vojenským směrníkem či policistou.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  13. května 2026    

Výcvik vojenských směrníků (9)

Výcvik vojenských směrníků (9) 

Výcvik vojenských směrníků (8)

Výcvik vojenských směrníků (8) 

Výcvik vojenských směrníků (7)

Výcvik vojenských směrníků (7) 

Výcvik vojenských směrníků (5)

Výcvik vojenských směrníků (5) 

Výcvik vojenských směrníků (4)

Výcvik vojenských směrníků (4) 

Výcvik vojenských směrníků (3)

Výcvik vojenských směrníků (3) 

Výcvik vojenských směrníků (2)

Výcvik vojenských směrníků (2) 

Výcvik vojenských směrníků (1)

Výcvik vojenských směrníků (1) 

