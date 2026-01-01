Spolupráce Policie ČR s Armádou ČR
Výcvik vojenských směrníků.
Vojáci z Táborského útvaru Armády ČR oslovili policisty dopravního inspektorátu územního odboru Tábor s žádostí o výcvik vojenských směrníků (regulovčíků), kteří jsou potřeba k bezpečnému přesunu vojenské techniky. Proto je velmi důležité, aby řízení provozu na křižovatkách dokonale zvládali. Výcvik se konal 13. května 2026 na frekventované křižovatce v Plané nad Lužnicí.
Zkušený dopravní policista dohlížel na správnost pokynů vojáků a v případě potřeby situaci na křižovatce korigoval. Posléze vysvětloval případné chyby.
Tento výcvik neměl přínos jen pro vojáky, kteří se učili správně řídit dopravu, ale i pro řidiče, neboť si mohli vyzkoušet a osvěžit si své znalosti a dovednosti při projíždění křižovatkou řízenou vojenským směrníkem či policistou.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 13. května 2026